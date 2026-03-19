合宿最終日、最後の仕上げとなる練習で、予期せぬアクシデントが未経験の15歳を襲った。【映像】15歳練習生を襲ったアクシデント3月17日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話が放送された。最終日、最後のパフォーマンをAYANA（桑原彩菜・18歳）、SERIA（城守星愛・18歳）、ERENA（土方エレナ・20歳）と共に、課題曲「Almond Chocolate」を全力で踊りきったSAKURA（飛咲来・15歳）。周囲から拍手が送られる中、彼女一人