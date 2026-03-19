作家・吉本ばななの短編小説集『ミトンとふびん』（新潮社）に収められた一篇「SINSIN AND THE MOUSE」が、日本と台湾の合作で映画化。俳優の岸井ゆきのと台湾のツェン・ジンホアがW主演を務め、『シンシン アンド ザ マウス／SINSIN AND THE MOUSE』のタイトルで、6月26日より東京・新宿バルト9、シネスイッチ銀座ほか全国で公開される。【画像】組み写真を1枚ずつ本作は、最愛の母を失った主人公・ちづみ（岸井）が旅先の台