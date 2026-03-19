オイシックスは井口がメキシカンリーグに移籍するため退団することを発表オイシックス新潟は17日、今季から加入した井口和朋投手がメキシカンリーグのベラクルス・イーグルスに移籍するため16日付で退団したことを発表した。14日の2軍リーグ開幕からわずか2日での電撃退団となったが、当初から海外移籍を目指していた32歳。そこには「狭い世界で生きてきた」という強い思いがあった。「海外には行きたいんですよ、今も」。遡るこ