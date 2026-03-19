育児に悩むたび相談していたベテラン先生。ある日先生からされた“お願い”に、人間関係のさじ加減を学びました。知人から聞いたエピソードを紹介します。 先生 私は5歳の娘がいる主婦です。娘は幼稚園に通っており、担任は経験の浅い新人の先生。 経験は浅いものの、一生懸命子どもに向き合ってくれる人だったので、その点は良い印象を抱いていました。 その一方で、私が慕っている先生は別にいました。その先生