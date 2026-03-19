おもちゃで遊んでいたという猫。遊んでいるところを飼い主さんが見てくれているのか気にしていたそうで...？あまりにも可愛すぎる行動が尊いと反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で48万回表示を突破し、「見て欲しいのね」「しっかりとアピールしてらっしゃる」といったコメントが寄せられることとなりました。 【写真：おもちゃに『夢中になっている白猫』を見ていると…『可愛すぎる瞬間』】 見