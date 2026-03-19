【セリア】では今、思わず集めたくなりそうな可愛いビジュアルの「サンリオアイテム」が大集合している様子。その中でも日々の暮らしで使えるアイテムは、いざという時に役立って便利かも。今回は、持ち運びにうってつけのパウチやワンポイントになるワッペンなどをご紹介します。 旅行や出張に便利！「詰替えパウチ」 ハローキティのイラストと優しげな色味がキュートなパウチ。シャンプーや化粧水など