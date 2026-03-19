生後3週間で保護された小さな子猫。大切に育てられ成長した様子が反響を呼んでいます。話題の投稿は2000件以上の「いいね！」を獲得し「可愛らしくていい表情してますね」「頭のところの模様！カワヨ」とのコメントが寄せられていました。 【写真：ガリガリだった『保護子猫』→すくすくと成長した結果…幸せあふれる『劇的なビフォーアフター』】 子猫の成長ビフォーアフター Threadsアカウント「Mari