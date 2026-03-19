25日にチェコ・プラハで開幕ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子で4位だったチャ・ジュンファン（韓国）が、25日開幕の世界選手権（チェコ・プラハ）を欠場する。19日までに国際スケート連盟（ISU）のエントリーリストが更新され、チャ・ジュンファンは補欠となり、代わりにチャ・ヨンヒョンがエントリーされた。今季を締めくくる大舞台に、韓国エースの姿はない。チャ・ジュンファンは更新されたISUのエントリー