プロeスポーツチーム「MATAGI SNIPERS（マタギスナイパーズ）」が18日、公式サイトを更新。メンバーのYossyさんが2025年12月27日に亡くなったことを発表した。69歳。この日は誕生日だった。 【写真】在りし日のYossyさん眼光の鋭さはまさに「マタギ」 公式サイトでは「第1期メンバーとして共に歩んできたYossyが、2025年12月27日10時45分 永眠いたしました。」と発表。「2024年11月に癌が見