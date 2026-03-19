卒業式も今週、来週がピーク。それが終われば4月には入学式。もちろん保護者が参加する場合、着用する服や靴はもう準備OKなのだが、ちょっと待って！東京ソワールの公式インスタグラム(@tokyosoir_official）で、フォーマルを知り尽くした同社の先輩ママがあると便利な持ち物5選を紹介している。 【写真】確かに！あれば便利でも忘れがちな持ち物 1A4が入るサブバッグ「資料配付や証書、記念品などを