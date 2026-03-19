流通経済大学のGKデューフエマニエル凛太朗「自分の中では課題だらけ」第25回大学日韓（韓日）定期戦が3月15日、愛知県のウェーブスタジアム刈谷で行われ、全日本大学選抜が全韓国大学選抜に2-1で勝利した。この試合でゴールマウスを守ったのはGKデューフエマニエル凛太朗（流通経済大学）。安定感のあるプレーでチームの勝利に貢献した。安定感のあるプレーでゴールに鍵をかけた。ピンチを防ぐ好セーブに加え、ハイボールの処