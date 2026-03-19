AIが日本勝利と予想した今年6月11日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に向けて、各国では様々な予想が行われている。韓国メディア「朝鮮日報」は、アメリカのOpenAI社が開発したChat GPTによるW杯の予想でW杯史上初の日韓戦が行われ、日本が勝利する予想が出たことを報じた。日本は1998年のフランス大会から、8大会連続となるW杯出場を決めているが、本大会ではまだ日韓戦が一度も実現していない。海外サイト「Mad Footba