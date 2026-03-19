AIはチェスや囲碁といったボードゲームで人間を上回る強さを発揮していますが、2023年には特定の戦術を用いることで囲碁AIに勝利する方法が見つかるなど、AIの強さには弱点もあることがわかっています。新たに発表された論文では、AlphaZeroなどで採用されている強化学習という機械学習手法が、一部のシンプルなゲームでは通用しないことが報告されました。Impartial Games: A Challenge for Reinforcement Learning | Machine Lea