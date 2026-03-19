歌手の氷川きよしが、ＮＨＫＥテレのアニメ「おじゃる丸」第２９シリーズ（３０日スタート、月〜木曜・前８時２５分）のエンディングテーマ「旅でござんすおじゃる丸」を務めることが１９日までに分かった。曲のテーマは「旅」。歌詞には「おじゃる丸」に登場する地名が数多く織り込まれ、どこか懐かしさを感じる演歌調の曲になっています。作詞は森雪之丞氏、作曲は水森英夫氏が手がけた。氷川は「『旅でござんすおじ