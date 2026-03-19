１８日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、ＷＢＣ決勝でベネズエラが米国を下し、悲願の初優勝を飾ったことを報じた。現地から出演の横浜、ＭＬＢ５球団で活躍した斎藤隆さんは「少しだけ救われたのは日本が敗れたベネズエラが優勝したというところ」と話し出すと「各国、様々な特長が見えた中で、とてもバランスの整ったベネズエラが今回、優勝したというのは、走攻守を含めた総合力で勝