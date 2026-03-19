MLBのロブ・マンフレッド・コミッショナーがAP通信のインタビューで、次回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は2029年または30年に開催される見通しで、将来的にはシーズン中に移行される可能性もあると明かした。次回、3年後ではなく4年後も考えているのは、28年7月開催のロサンゼルス五輪との兼ね合いだ。「“4年も待たせるな”というメールがたくさん来ている。個人的には3年か4年周期が適切だと思う。開催時期は国