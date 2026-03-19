【サンパウロ共同】ブラジル中央銀行は18日の金融政策委員会で、政策金利を0.25％引き下げて14.75％にすると決めた。インフレが鈍化しており、金融緩和により経済を下支えして雇用の拡大を目指す。2024年5月の会合以来、約2年ぶりの利下げとなる。今年2月の前年同月比のインフレ率は3.81％に低下し、24年5月以来の3％台となった。中銀は物価上昇への懸念から昨年6月の会合で15％への利上げを決定して以降、金利を据え置いてい