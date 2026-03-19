国際タスクフォースの発足式典で演説する、シリア暫定政府のオラビ国連大使（中央）＝18日、米ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】シリアの旧アサド政権が残した化学兵器の廃棄に協力して取り組む国際タスクフォースが18日発足し、ニューヨークで式典が開かれた。シリア暫定政府が主導し、米国や英国、ドイツなど計8カ国が参加。共同声明で「旧政権の化学兵器使用で汚された過去から、シリアの豊かな歴史にふさわしい未