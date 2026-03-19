【カイロ共同】カタール外務省は18日、イラン大使館に対し、武官や警備担当者、関係職員らを「ペルソナ・ノン・グラータ（好ましからざる人物）」とみなし、24時間以内の国外退去を通告したなどと発表した。イランが繰り返しカタールを攻撃していることを受けた措置だと説明した。カタール国防省は18日、イランから発射された複数の弾道ミサイルのうち1発が工業地域に着弾し火災が起きたとX（旧ツイッター）で表明。カタールエ