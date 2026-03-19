前橋市の小川晶市長が施策発信のため新年度から開始する方針のラジオ番組を巡り、所管する市議会総務常任委員会で１８日、委員からの意見や批判が相次いだ。最大会派・前橋高志会の窪田出委員は、定例記者会見のユーチューブ配信や市長自身がＳＮＳで情報発信を行っていることに触れ、「そもそもラジオ放送が必要なのか。（予算の）適正規模は注視していく必要がある」と疑問視した。第２会派・前橋令明の小渕一明委員は、制