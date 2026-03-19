グラビアアイドル、レースクイーンとして活動する早川みゆき（29）が19日までに自身のインスタグラムを更新。公園でのショーパン・ショットを披露した。太陽の絵文字とともに、青空の下、公園でショーパン姿のさまざまなポーズを取っている写真をアップ。ハッシュタグで「高身長女子」「レースクイーン」「レースアンバサダー」「ポニテ女子」「太もも」などと添えた。この投稿にフォロワーらからは「ラフなコーデも可愛い