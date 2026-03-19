イスラエルとイランによる交戦の激化を受けて、アメリカ産WTI原油の先物価格は18日、1バレル＝100ドル台を一時突破しました。18日のニューヨーク原油市場で、原油の主要な国際指標のアメリカ産WTI原油の先物価格は、一時1バレル＝100ドルを突破しました。イラン南部にある世界最大級の天然ガス田の関連施設がイスラエル軍の攻撃を受けたほか、イランがその報復としてカタールのエネルギー施設を攻撃したと伝えられました。これを受