40キロのわんこを散歩する女の子の姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で18万3000回再生を突破し、「ベストブレンドだね」「すごく賢い…」「憧れます…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：小学6年生の女の子が『40キロの大型犬』を散歩した結果→大人顔負けの『頼もしすぎる光景』】 大型犬をお散歩するのは… TikTokアカウント「marunomama0709」の投稿主さんが紹介したのは