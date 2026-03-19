藻川に新たな橋兵庫県尼崎市で、都市計画道路「園田西武庫線」の藻川工区0.6kmが、2026年3月20日15時頃に開通します。住宅街の川に架かる新たな橋が完成し、兵庫と大阪を東西に真っすぐ結ぶ“便利ルート”がついに全線開通します。【便利】「園田西武庫線」の全線開通ルートを見る（地図と写真）開通するのは、尼崎市食満（けま）を流れる藻川に架かる「新藻川橋」とその前後です。園田西武庫線は、大阪市境から武庫川東岸にか