北海道・帯広警察署は２０２６年３月１８日、公務執行妨害の疑いで帯広市に住む無職の男（４６）を現行犯逮捕しました。男は１８日午後７時ごろ、帯広市東４条南１２丁目にある食料品店内で、帯広警察署地域課の男性巡査部長（３７）の胸を拳で１回殴る暴行を加え、警察官の職務の執行を妨害した疑いが持たれています。事件の約４０分前、現場の店舗従業員から「店員と客が揉めている」と１１０番通報がありました。通報を受けて警