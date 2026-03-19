2025年、栃木県日光市を本拠地とするプロアイスホッケーチーム・H.C.栃木日光アイスバックス（以下、アイスバックス）は、前身となる古河電工アイスホッケー部の創設から100年という大きな節目を迎えた。不景気などの理由から廃部となる企業スポーツチームも多い中、100周年を迎えることができたのはなぜか？そのキーワードは「割り勘」だと語るのは、元プロサッカー選手で解説者も務め、2023年に同クラブを運営する株式会社栃木