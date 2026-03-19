タレントの稲村亜美（30）が19日までに自身のインスタグラムを更新。米国・マイアミでのタンクトップショットやワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を観戦した有名人たちとの集合写真を投稿した。WBC生観戦のためにマイアミに滞在していた稲村。自身のインスタグラムで「WBCのためにきたマイアミでしたが本当にきてよかったです」とつづり始めた。「各国の野球熱を間近で感じられ応援の文化の違いにも最初はびっくり