日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は１９日、東京の桜開花予想について報じた。番組では東京・靖国神社の標本木前から同局の渡邉結衣アナウンサーが中継生出演。５〜６輪が咲いていることが確認されると開花宣言となるが、前日１８日には気象庁職員による観測では咲いていたのは２輪。開花宣言は持ち越しとなっていた。だがこの日、渡邉アナは「咲いていますね〜。白い花びらの中におしべとめ