フリーアナウンサーの森香澄（30）が19日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「衣装たち」と書き出した森。美しいシルエットが強調される女性らしい衣装の数々をアップした。ファンからは「爽やかなお洋服姿にキュンとした」「エレガントなコーデとても似合って素敵です」「どの衣装も似合ってるしかわちいね！」「香澄ちゃんの衣装、シンプルでエレガントで、超似合ってて、超綺麗で仕草、チャーミ