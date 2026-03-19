かつて隆盛を誇った宝塚温泉の流れをくむ兵庫県宝塚市の市立温泉利用施設「ナチュールスパ宝塚」について、市は６月末でいったん休館することを決めた。完成から２５年を迎えて老朽化が進んでおり、改修のうえ、２年後に新たな形での再開を目指すが、不確定要素が多く、８００年続くとされる温泉文化の継承は岐路に立たされている。（高部真一）施設は観光振興と市民の健康増進や交流のために、市が２００１年、阪急宝塚駅向か