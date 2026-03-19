女子プロレスラーの下田美馬（55）が18日、自身のX（旧ツイッター）を更新。1990年代前半に一世を風靡（び）した桜樹ルイ(57)と再び交流していることを明かした。「昔仲良しで良く遊んでいたルイちゃんと最近連絡先を交換」と、桜樹と旧交を温めていることを告白。「本日発売の小説Amazonから届きました」と、この日に発売された、桜樹が自身の半生をベースに書き下ろした処女小説「裸の女王」（双葉社）の写真をアップし