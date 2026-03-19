戦場では、リーダーが突然不在になることも往々にしてある。部下が「指示待ち人間」では組織は立ち行かない。自衛隊や米軍ではそうした状況を防ぐため、あえて若手に立場や裁量を与え成長を促すという。女性自衛官の筆者が体験した、軍隊流のリーダーの育て方とは？※本稿は、元・陸上自衛隊幹部の有薗光代『セルフスターター 自分で自分を動かすスキル 米陸軍工兵学校で学んだ仕事と人生で大切なこと』（日本実業出版社）の一部を