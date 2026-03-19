第98回（2026年）授賞式の視聴者数が、過去4年間で最も少なかったことがわかった。授賞式は2026年3月15日（米国時間）に開催され、米国ではABCとHuluにて放送・配信された。 報道によると、第98回授賞式の視聴者数は1,786万人（PC・モバイルでの視聴を含む）で、過去5年間で最高だった前年（2025年）の視聴者数1,970万人から9%減少した。番組の平均視聴率（18歳～49歳）は3.92%で、前年の4.54%からは減少したが、2024年の3.