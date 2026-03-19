歌手のクォン・ウンビが、抜群のプロポーションでファンの視線を釘付けにしている。クォン・ウンビは最近、自身のインスタグラムを更新。絵文字とともに数枚の写真を投稿した。【画像】こぼれ落ちる…クォン・ウンビの“びしょ濡れ”ステージ公開された写真には、鮮やかなブルーのタイトTシャツにスウェットパンツを合わせた、スポーティーな装いのクォン・ウンビが収められている。クロップド丈のトップスからは、キュッと引き締