店主の王開亮さんが生んだ「鶏がら丼」。甘辛のたれがしみこんだ鶏がらには、「がら」とは思えないほどの厚い肉がついている＝2021年10月26日、中国瀋陽市、平井良和撮影 中国東北部・瀋陽で働く人々の胃袋を支えてきたのは、高級食材ではない。日本ではスープ用に使われた後に捨てられることもある鶏がらを、主役にまで押し上げた「鶏がら丼」。その背景には、一人の料理人の壮絶な人生があった。この記事は、朝日新聞