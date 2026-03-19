今日19日は関東も朝の通勤時は本降りの雨となるでしょう。昼頃からは次第に雨はやんで、内陸部を中心に日差しが届きそうです。最高気温は20℃くらいまで上がり、4月並みとなるでしょう。この暖かさで東京の桜(ソメイヨシノ)はいよいよ開花となりそうです。ただ、次第に北風が強まり、夕方以降は風が冷たく感じられるでしょう。服装選びに注意。今日19日朝の通勤時は本降りの雨日中は天気回復へ今日19日は前線を伴った低気圧が