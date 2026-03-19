発表からレストア、準備など全てを学生たちが行う1976年、ホンダの創業者であり、初代校長となった本田宗一郎氏が「技術だけでなく、世界に歓迎される人間を作りたい」という志の元に創設したのが、学校法人ホンダ学園（以下、ホンダ学園）だ。【画像】佐藤琢磨が1975年式ホンダ・シビックRSで、ホンダ学園の学生たちとモンテカルロ・ヒストリック参戦！全50枚同校が創立50周年を記念したチャレンジ企画の第1弾として、2台の1975