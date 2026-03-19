成長に欠かせない主力モデルDSは、ベストセラーSUV『7』の後継車として新型『No7』を公開した。同ブランドにとって初の専用設計モデルとなる。【画像】DSブランドを牽引する新たな主力モデル【No7とNo8を詳しく見る】全31枚フラッグシップモデルである『No8』のデザインを踏襲しており、ハイブリッド車とEVの両パワートレインを携えて今年後半に発売される予定だ。プラットフォームを共有するプジョー5008、シトロエンC5エアクロ