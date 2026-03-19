大人気「ちいかわ」と東京ばな奈のコラボ第2弾が登場♡思わず笑顔になってしまう愛らしいスイーツと、毎日使いたくなる限定トートバッグがラインナップ。見た目の可愛さはもちろん、味わいも本格派で、手土産や自分へのご褒美にもぴったりです。ちいかわたちと一緒に、ほっと癒されるひとときを楽しんでみませんか♪ むちゃうまクッキーサンド登場 ちいかわクッキーサンド バナナミルク味 価格：1