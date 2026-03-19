大阪府警本部堺市西区の住宅で1月、浴槽から住人女性（78）の遺体が見つかった事件で、大阪府警は女性に対する殺人容疑などで、知人の40代男の逮捕状を請求する方針を固めた。捜査関係者への取材で19日、分かった。男は事件後に海外へ出国しており、府警は男を公開手配する。捜査関係者によると、男は無職木下慶子さんを大阪府内の男の自宅で殺害し、木下さん宅に運んだ疑いが持たれている。木下さんは1人暮らしで、府警は事件