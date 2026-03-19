生成AIが「生産性を高めるツール」として定着しつつある一方で、教育現場では今なお「ズル」か「スキル」かを巡る激しい論争が続いているといいます。教育メディア『おうち部』を運営するGRASグループ株式会社（東京都港区）が実施した「教育における子どもの生成AI利用」に関する意識調査によると、「AIを使って効率化（いわゆる手間の削減）をしたことがある」と答えた保護者の約3人に1人が、子どもに対して「ズルは許さない」と