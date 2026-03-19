先日、2026年の「ネコノミクス（猫の経済効果）」が約2兆9488億円に上るという試算が発表されたが、今年も多くの企業が、猫の日（2月22日）を中心にさまざまな猫に関する企画商品などを発売。【写真】捕獲器のなかで暴れてケガをしてしまった猫さんなかには、「猫を外に連れ出す」ことを推奨するイベントの開催も多く見受けられたが、猫は環境省が「室内で飼いましょう」と推奨している愛玩動物。猫の外飼いや安易に外に連れ出すこ