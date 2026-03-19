中国メディアの快科技によると、中国の自動車メーカー、長城汽車（GWM）の創業者で会長の魏建軍（ウェイ・ジエンジュン）氏はこのほど、人民日報のニュースアプリの番組にゲスト出演し、中国自動車産業の強国発展をめぐり自身の見解を述べた。魏氏は「自動車強国となるには、グロバール化の実現と産業チェーンの海外進出の実現が欠かせない」と指摘。「自動車輸出世界一というだけでは持続不可能で、国内自動車メーカーは、産業チ