用途で選べる多彩なボディバリエーションと実用性を極めた設計日常の移動手段としてクルマに求められる役割は、時代や地域によって少しずつ異なります。日本では快適性や装備の充実が重視される傾向がありますが、海外に目を向けると、より実用性を優先した設計思想が評価されているケースも少なくありません。そうした違いを知ることで、クルマの多面性が見えてきます。【画像】超いいじゃん！ これが全長4m級で「9人乗り仕様