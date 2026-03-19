工業団地周辺のアクセスを改善静岡県は2026年1月27日、磐田市内で整備を進めている国道150号「磐南II（ばんなん に）バイパス」が3月22日に開通すると発表しました。一体どのような道路で、開通したらどう便利になるのでしょうか。国道150号は、静岡市清水区から焼津市や磐田市などを経由して浜松市までを結ぶ、延長約114kmの一般国道です。【画像】超便利!? これが国道150号「磐南IIバイパス」のルートです！ 画像で見る