ボリュームも栄養もアップした補食作りに活用する「おにぎりケース」少年野球界では春の公式戦が始まり、試合当日の弁当の中身や補食選びに頭を悩ませる保護者も多いはず。試合前や練習の合間など、限られた時間の中で効率よくエネルギーを補給できる代表的な食べ物といえば、“おにぎり”だ。ワンハンドで食べられる手軽さもあり、選手や保護者にとって、頼れるパワーフードと言える。近年のおにぎりブームと相まって、各メーカ