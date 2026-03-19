『トイ・ストーリー』や『モンスターズ・インク』の世界に入り込めたら――。ピクサー作品を見た誰もが、一度は思い描く夢ではないだろうか。そんな夢をかなえに来てくれたように、ピクサー・アニメーション・スタジオの監修＆キュレーションのもと制作された映画のワンシーンを、実物大のスケールで再現した展覧会「ピクサーの世界展」が、3月20日（金・祝）から10月12日（月・祝）までの期間限定で、東京・豊洲にあるＣＲＥＶ