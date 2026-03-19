ホスト国は戦々恐々としている。オーストラリアで開催されている女子アジアカップで、頂点を決める決勝戦はオーストラリアと日本のカードとなった。豪州メディア『FOX SPORTS』は、「恐ろしいほど好調なライバル日本が決勝進出、マチルダスはアジアカップ決勝でアンダードッグに」と見出しを打ち、日本との“力関係”を報じる。「ファイナルは2014年と2018年の決勝戦の再戦となった」同メディアは過去の２大会を回想。「い