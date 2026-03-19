【エルサレム共同】レバノンの親イラン民兵組織ヒズボラ掃討作戦を続けるイスラエル軍は18日、レバノン南部を流れるリタニ川に架かる二つの橋を破壊したと発表した。ヒズボラが攻撃を仕掛ける際に利用していたと主張した。イスラエル軍はレバノン南部で侵攻を拡大しており、国営通信によると交戦が再開した2日以降のレバノンの死者は968人になった。イスラエル軍は2024年に地上侵攻した際より広範囲の住民に退避を通告。イスラ