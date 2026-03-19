＜大相撲三月場所＞◇十一日目◇18日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】炎鵬が3年ぶりに見せた美しい大銀杏姿関取復帰を目指す幕下四枚目・炎鵬（伊勢ヶ濱）が、実に約3年ぶりに大銀杏を結って十両の土俵に上がった。取組でも見事に勝利を収め5勝目とし、ファンからは「泣けた」「カッコ良すぎ」と感涙のコメントが相次いだ。炎鵬が久しぶりに大銀杏姿で勇姿を見せた。最高位は前頭四枚目まで上り詰め、小兵ながら抜群のスピ